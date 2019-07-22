Скоро ветер переменится! Синоптики рассказали, когда исчезнет дым от лесных пожаров в Красноярске

СЕГОДНЯ 14:07 2019-07-22T14:07:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Синоптики Среднесибирского УГМС рассказали, когда в Красноярске посвежеет воздух, и дым от лесных пожаров в Эвенкии рассеется. По их информации, это случится в среду, 24 июля, - в этот день должно поменяться направление ветра.

Поясним, что смог в краевом центре (а также на прилегающих территориях и в Новосибирске, Томске, Хакасии) – результат северо-восточного ветра. Именно он принес запах гари с пожаров в Эвенкии и Иркутской области. Также добавим, что анализ проб воздуха, который провели сотрудники Роспотребнадзора не выявил превышения содержания вредных примесей.

Несмотря на перемену ветра, угроза задымления в Красноярске сохранится. На территории Красноярского края (информация на 13.00 по местному времени, она обновляется в начале каждого часа) зарегистрировано 102 лесных пожара на территории 685 тысяч 687 гектаров. Из них действующие – 98 пожаров на территории 679 тысяч 180 гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU