СЕГОДНЯ 12:48 2019-07-22T12:48:15+03:00

Компания устроила так, что закупка нефтепродуктов проводилась у одного поставщика

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Антимонопольщики завели дело на «Красноярскнефтепродукт», сообщает сайт регионального УФАС. По данным ведомства, компания злоупотребляла доминирующим положением на рынке. Нарушения нашли в положении о закупках. Некоторые его пункты давали возможность производить закупку нефтепродуктов у единственного поставщика. Это, по мнению антимонопольщиков, влечет за собой ограничение конкуренции.

- Это может создать препятствия иным хозяйствующим субъектам в доступе на товарный рынок, имеющим потенциальную возможность осуществить реализацию данных товаров, - поясняет свою позицию Красноярское УФАС.

В компании пока не комментируют ситуацию. Добавим, что в «Красноярскнефтепродукт» входят 170 автозаправок и несколько лабораторий. Компания находится в собственности края. Также стоит отметить, что после смещения с должности на работу туда перешел экс-министр экологии рационального природопользования Владимир Часовитин.

ИСТОЧНИК KP.RU