Антимонопольщики завели дело на «Красноярскнефтепродукт»
Антимонопольщики завели дело на «Красноярскнефтепродукт», сообщает сайт регионального УФАС. По данным ведомства, компания злоупотребляла доминирующим положением на рынке. Нарушения нашли в положении о закупках. Некоторые его пункты давали возможность производить закупку нефтепродуктов у единственного поставщика. Это, по мнению антимонопольщиков, влечет за собой ограничение конкуренции.
- Это может создать препятствия иным хозяйствующим субъектам в доступе на товарный рынок, имеющим потенциальную возможность осуществить реализацию данных товаров, - поясняет свою позицию Красноярское УФАС.
В компании пока не комментируют ситуацию. Добавим, что в «Красноярскнефтепродукт» входят 170 автозаправок и несколько лабораторий. Компания находится в собственности края. Также стоит отметить, что после смещения с должности на работу туда перешел экс-министр экологии рационального природопользования Владимир Часовитин.
ИСТОЧНИК KP.RU