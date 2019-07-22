2019-07-22T12:15:17+03:00
Общество

Коммунальщики готовятся к новым ливням в Красноярске

В воскресенье, 21 июля, с улиц города было откачано более 3 000 кубометров воды
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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​Коммунальщики готовятся к новым ливням в Красноярске​Коммунальщики готовятся к новым ливням в КрасноярскеФото: Мария ЛЕНЦ
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В администрации Красноярска рассказали оподтоплениях, которые образовались в городе после короткого ливня в воскресенье, 21 июля. Оказывается, буквально нескольких минут достаточно, чтобы часть города «поплыла».

При этом все проблемные улицы администрации известны. К примеру, накануне спецтехнику направили на 78-й Добровольческой бригады, Цементников, Грунтовой, КрасТЭЦ и Семафорной. Но это далеко не весь перечень подтопленных улиц. Заявки и жалобы в службу «005» поступали с Высотной, 2-й Брянской, Калинина, Маерчака, Партизана Железняка, Вокзальной, Урванцева, Вавилова, Судостроительной и Щорса. В городе работало 13 спецмашин и мотопомпы. Откачано 3 160 кубометров воды.

- Специализированная техника продолжает работу и сейчас, - говорят в пресс-службе мэрии. - Важно подготовить дождеприемные колодцы, лотки и решетки к беспрепятственному прохождению воды во время следующих дождей. Каналопромывочная техника работает в центре города и на правобережье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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