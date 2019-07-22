В Красноярске ожидается прохладная и дождливая рабочая неделя

СЕГОДНЯ 08:26 2019-07-22T08:26:54+03:00

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Лето еще в разгаре, а в Красноярске прохладно. Предстоящая рабочая неделя в городе ожидается дождливой и пасмурной, так что не забывайте зонтики и легкие куртки, отправляясь на работу или по делам. Они явно пригодятся.

Как рассказали в Среднесибирском УГМС, в понедельник воздух в краевом центре прогреется до 21 градуса. Ожидается переменная облачность, восточный ветер с порывами до 12 метров в секунду, будет пробрасывать небольшой дождь, возможна гроза.

Со вторника, 23 июля, температура воздуха днем станет подниматься, однако дожди сохранятся. Ночью синоптики ожидают до 10-12 градусов тепла. Дождливой будет и среда, но столбики термометров днем покажут до 25 – 27 градусов тепла. Ливень и небольшое похолодание до 22 градусов ожидается в четверг. 26 июля, в пятницу, погодная картина буде приблизительно такой же.

ИСТОЧНИК KP.RU