2019-07-21T12:16:29+03:00
Общество

Красноярские садоводы получат финансовую помощь из краевого бюджета

На ремонт дорог, освещение и водообеспечение товариществ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярские садоводы получат финансовую помощь из краевого бюджетаКрасноярские садоводы получат финансовую помощь из краевого бюджетаФото: Диана ИВАНОВА
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Красноярские садоводы и огородники получат финансовую помощь из краевого бюджета – на развитие своих некоммерческих товариществ. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства края. Получателей субсидий определят на основе конкурса. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 13 августа 2019 года.

Деньги можно будет направить на строительство, реконструкцию или ремонт дорог, объектов водо- и электроснабжения в границах некоммерческого товарищества. А также на покупку оборудования, строительных материалов и изделий, необходимых для ремонта дорог, электросетевого хозяйства и водоснабжения.

По словам министра сельского хозяйства и торговли Леонида Шорохова, в рамках господдержки на эти цели предусмотрено 20 миллионов рублей. В крае зарегистрировано около 360 тысяч участков под садоводство и огородничество, а это значит, что более трети населения региона ведут дачное хозяйство. Задача власти – помогать некоммерческим объединениям решать насущные инфраструктурные вопросы.

Добавим, что на господдержку для развития инфраструктуры садовых обществ могут рассчитывать и муниципальные образования края. В 2019 году субсидии в объеме 10 миллионов рублей получили Минусинский, Емельяновский районы, Железногорск и Зеленогорск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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