Красноярск снова накрыла едкая дымка и запах гари

СЕГОДНЯ 08:16 2019-07-20T08:16:11+03:00

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К выходным Красноярск вновь накрыла едкая дымка и запах гари. Судя по данным проекта независимых экологов «nebo.community», повышенный уровень загрязнения фиксируется в субботу, 20 июля, практически во всех районах города . Особенно концентрация вредных веществ в воздухе превышена в районе Ады Лебедевой, микрорайоне Белые Росы, на Маерчака и в Удачном. Красноярцы жалуются на першение в горле и невозможность дышать.

- На Взлетке ночью совсем дышать невозможно было, - пишут горожане в соцсетях.

Напомним, что всю предыдущую неделю Красноярск был окутан облаком смога и гари - от лесных пожаров. Не далее как несколько дней назад власти оповестили, что ситуация с пожарами стабилизировалась. Однако запах гари вновь в городе. Синоптики Среднесибирского УГМС предупреждали, что в городе будут складываться метеоусловия, способствующие накоплению вредных примесей в воздухе, но к выходным ситуация должна была выправиться. Режим НМУ не объявлен.

ИСТОЧНИК KP.RU