В Красноярске наказали организацию, неправильно арендующую объект культурного наследия

СЕГОДНЯ 14:53 2019-07-19T14:59:52+03:00

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В Красноярске наказали организацию, арендующую объект культурного наследия федерального – за неисполнение обязательств. Речь идет о доме № 27 по улице Марковского, его передали во временное владение и пользование КРОО «Культура Сибири». В договоре арендатор обязался отремонтировать здание, чтобы сохранить его от разрушения.

Однако ничего этого не было сделано. Прокуратура провела проверку и вот что там обнаружила: работы по сохранению объекта выполнены не были, на объекте имелся мусор, не исключены факты бесконтрольного пребывания людей на объекте.

Служба по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края выдала предписание КРОО «Культура Сибири» с требованием устранить нарушения. Материалы административного дела направлены в Центральный суд Красноярска, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU