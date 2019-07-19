СЕГОДНЯ 07:37 2019-07-19T07:37:20+03:00

В Красноярском крае «потрошителям» банкоматов дали от 4 до 6 лет колонии строгого режима Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Канске прошел суд над организованной группой, которая вскрывала банкоматы и похищала деньги. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции, четыре жителя Московской области и один уроженец ближнего зарубежья приехали в Красноярский край на «заработки». Они проникали в помещения, где находились банкоматы, нападали на охрану, затем вскрывали банковское оборудование и забирали оттуда всю наличность.

Задержали их осенью 2017 года в Богучанском районе после нападения на один из сельских советов, где находился терминал. Причем с поличным – при досмотре в автомобиле обнаружили более 1,5 миллиона рублей.

Следователям удалось доказать причастность преступников к восьми эпизодам. Общая сумма ущерба составила более 5 миллионов рублей. Суд определил наказание участникам преступной группы – от 4 до 6 лет колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ИСТОЧНИК KP.RU