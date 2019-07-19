СЕГОДНЯ 04:32 2019-07-19T04:32:21+03:00

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На севере Красноярского края ввели особый противопожарный режим. Соответствующий документ подписал председатель регионального правительства Юрий Лапшин. В зону ограничений включены Туруханский, Таймырский Долгано-Ненецкий и Эвенкийский муниципальные районы. Причины – большие площади летных пожаров и высокий уровень задымленности населенных пунктов. Добавим, что на всех остальных территориях края такой особый режим был установлен еще с 19 апреля.

Как пояснили в правительстве края, пожары в северных лесах в большинстве случаев возникают в середине лета в так называемых зонах контроля, то есть в отдаленных труднодоступных территориях. В их тушении не всегда можно использовать силы и средства Лесопожарного центра. Поэтому введение особого противопожарного режима станет дополнительной мерой борьбы с лесными пожарами. Действие особого противопожарного режима закончится после ликвидации причин, вызвавших его введение.

ИСТОЧНИК KP.RU