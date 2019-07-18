2019-07-18T12:28:55+03:00
Общество

В Красноярске родителям двойняшек и тройняшек напомнили о финансовой подлержке

За полгода в крае появились на свет 329 двоен и две тройни
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В Красноярске родителям двойняшек и тройняшек напомнили о финансовой подлержкеВ Красноярске родителям двойняшек и тройняшек напомнили о финансовой подлержкеФото: Мария ЛЕНЦ
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В любой семье младенец - и счастье, и хлопоты. А уж если двойня или тройня, то и счастья, и хлопот - втройне. Власти края напосмнили семьям, где на свет появились такие малыши, о том, что они могут рассчитывать на финансовую поддержку - 53 983,6 рублей плюс районный коэффициент. И это на каждого ребенка. К слову, в Красноярском крае за полгода появились на свет 329 двоен и две тройни.

- В Красноярске размер пособия равен 70 178, 68 рубля на каждого новорожденного, в Норильске – 97 170,48 рубля, - рассказал замминистра социальной политики Красноярского края Денис Богданов. - Соответственно, при рождении двойняшек семья из Красноярска получит 140 тысяч рублей, из Норильска или Талнаха – почти 195 тысяч ублей.

Пособие единовременное. И чтобы его получить, необходимо не позднее шести месяцев с момента рождения детей обратиться в органы соцзащиты населения по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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