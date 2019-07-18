2019-07-18T10:03:37+03:00
Происшествия

Четыре человека пострадали в лобовом ДТП с тремя машинами под Канском

Движение автомобилей на трассе затруднено
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Четыре человека пострадали в лобовом ДТП с тремя машинами под Канском Фото: соцсетиЧетыре человека пострадали в лобовом ДТП с тремя машинами под Канском Фото: соцсети
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Под Канском произошло крупное ДТП с тремя автомобилями. Как рассказывают очевидцы аварии, водитель Лады около 08.00 утра по местному времени неожиданно вылетел на полосу встречного движения и устроил лобовую аварию с ВАЗом. В ГИБДД сообщили, что после столкновения машину отбросило на BMW, а затем, словно мячик, - на в бетонный отбойник.

За рулем Лады в момент аварии находился 37-летний мужчина. Он серьезно пострадал. Также госпитализированы водитель и два пассажира иномарки. Повезло 75-летнему водителю ВАЗа - он отделался испугом и не пострадал.

Сотрудники ГИБДД в данный момент устанавливают все обстоятельства происшествия. В рамках расследования выяснится, в каком состоянии находился водитель Лады, и что послужило причиной выезда на встречную полосу. Движение на трассе некоторое время было затруднено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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