2019-07-17T14:19:48+03:00
Общество

В Красноярске собираются до конца года сдать новый корпус краевой больницы

Его должны были ввести в эксплуатацию еще к Универсиаде
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В Красноярске собираются до конца года сдать новый корпус краевой больницыВ Красноярске собираются до конца года сдать новый корпус краевой больницыФото: Мария ЛЕНЦ
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Корпус краевой больницы, который готовились сдать в эксплуатацию еще к Универсиаде, практически готов. Об этом рассказал министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик. В данный момент, по словам Немика, надзорники готовят заключения, и до конца года корпус, вероятнее всего, введут в эксплуатацию.

Напомним, что сроки сдачи корпуса неоднократно сдвигались. Возводить новый корпус начали еще в 2017 году. Строительство планировали окончить в 2018-м, после – перенесли на март 2019 года. При этом подрядчик изначально уверял, что стройка идет с опережением. Однако, в итоге, здание планируют сдать только к концу этого года. В новом корпусе разместят отделение лучевой диагностики и операционное отделение. Стоимость строительства и медицинского оборудования составила порядка 7 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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