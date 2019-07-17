Поймали вандала, раскрасившего брусчатку в центре Красноярска

СЕГОДНЯ 13:40 2019-07-17T13:40:37+03:00

Мужчина попадается не в первый раз, и теперь его оштрафуют

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Вандал, раскрасивший брусчатку в центре Красноярска объявлениями о работе, попался в руки правоохранителей, сообщает пресс-служба мэрии. Мужчина, к слову, не в первый раз, разрисовывает новую брусчатку объявлениями о работе – теперь ему грозит не просто разъяснительная беседа, а штраф. Сумма – 4 тысячи рублей.

Впрочем, закон позволяет в таких случаях взыскивать с нарушителей и причиненный ущерб. Власти его не называют

Добавим, что с начала текущего года в центре демонтировали свыше 9 тысяч рекламных носителей. К ответу за незаконную рекламу привлекли 27 физических и юридических лиц. Общая сумма штрафов для них составила 131 тысячу рублей. Добавим также, что за разрисованные фасады в центре Красноярска не так давно вандалы заплатили управляющей компании 50 тысяч рублей. В администрации говорят, что в городе достаточно легальных рекламных носителей, поэтому с подобными нарушителями борьбу продолжат.

ИСТОЧНИК KP.RU