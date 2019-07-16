2019-07-16T13:50:26+03:00
Экономика

Один из крупнейших туроператоров России открыл туры на Таймыр

Среди достопримечательностей – плато Путорана, водопады и этно-стойбища
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Один из крупнейших туроператоров России открыл туры на ТаймырОдин из крупнейших туроператоров России открыл туры на ТаймырФото: Евгений САЗОНОВ
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Далекий и таинственный Таймыр, плато Путорана, этно-стойбища, экскурсии по могучему Енисею – все это теперь значительно ближе и доступнее. Туроператор TUI Россия открыл продажи туров на Таймыр – и на внутреннем рынке, и на внешнем (для гостей из-за рубежа). Для презентации туристического потенциала Таймыра Агентство развития Норильска совместно с компанией Норникель и туроператором TUI Россия организовали накануне бизнес-миссию на полуостров.

Как рассказали в компании Норникель, участники этого фам-трипа, среди которых были представители турбизнеса Германии, Франции, Италии, Латвии и России, в ходе пятидневного маршрута познакомились с возможностями этнографического туризма в Дудинке, историей, культурой и бытом представителей коренных и малочисленных народов Севера.

Кроме того, эксперты турбизнеса совершили небольшой круиз по Енисею с посещением этно-стойбища, изучили возможности промышленного и событийного туризма на Таймыре, побывали на гастрономическом фестивале «Север» и с экскурсией посетили Норильск.

Но самой захватывающей стала вертолетная экскурсия на плато Путорана (входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО). Здесь и необъятные просторы тундры, и живописные водопады (на реке Канда находится самый высокий водопад в России- 108 метров) и бесконечное звездное небо, а зимой – северное сияние. А для желающих будут организовывать треккинг и рыбалку – маршрут, по словам организаторов, рассчитан на 8 дней и 7 ночей. Полярный день, дегустация блюд из северной рыбы и, что немаловажно для жителей мегаполисов, - настоящий «детокс» от цифровых благ цивилизации. А самое главное - Путешествие на плато Путорана проходит на фоне абсолютной тишины, так что у всех путешественников есть редкая возможность остаться наедине с природой и самим собой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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