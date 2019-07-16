2019-07-16T07:39:55+03:00
Происшествия

Красноярцам рассказали, как выжить при задымлении

Рекомендации дали медики
Ася ЖУКОВА
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Красноярцам рассказали, как выжить при задымлении.Красноярцам рассказали, как выжить при задымлении.
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Красноярцам рассказали, как пережить смог от лесных пожаров. Список рекомендаций от Роспотребнадзора опубликовали на сайте минздрава края. Чтобы предупредить возможное обострение сердечно-сосудистых, легочных и других хронических заболеваний, нужна профилактика.

НЕ ВЫХОДИТЕ

Итак, как можно реже стоит выходить на улицу. Особенно утром и в жаркое время суток. От долгих прогулок лучше отказаться беременным женщинам и детям. Если все же придется выйти, аллергикам, а также людям, страдающим легочными и сердечными заболеваниями, надо взять с собой лекарства. Дома и на работе включаем кондиционеры, системы очистки и увлажнения воздуха. Чаще проводим влажную уборку в помещениях.

ИСКЛЮЧИТЕ СПИРТНОЕ

Пьем больше воды, желательно подсоленной и минеральной щелочной. Очень полезны молочнокислые напитки, соки, минерализированные напитки. Газированные и спиртные исключаем. Нужно употреблять до 2-3 литров жидкости в день. Убираем из рациона жирную пищу. Отдаем предпочтение легкой, богатой витаминами и минеральными веществами. Больше овощей и фруктов!

НОСИТЕ НАТУРАЛЬНОЕ

Носим одежду из натуральных тканей. Несколько раз в день промываем нос и горло. Если получится, также часто принимаем душ.

Если вы страдаете болезнями сердца и сосудов, советуем:

- не меньше двух раз в день измерять давление;

- При устойчивом пониженном давлении идем к врачу;

Следим за своим состоянием. Если возникнет одышка или кашель, также обращаемся к специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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