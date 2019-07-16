Их тысячи! Назарово переживает нашествие насекомых

СЕГОДНЯ 07:14 2019-07-16T07:14:08+03:00

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Назарово Красноярского края атаковали полчища насекомых. Листья деревьев в одном из районов усыпаны личинками лесных клопов, пишет издание «Назарово онлайн».

Первыми о нашествии паразитов сообщили жители улицы 30 лет ВЛКСМ. Они заметили: листья берез, растущих на одной из аллей, превратились в «колонии» насекомых. Покрыты этаким «ковром».

Хотя рядом – жилые дома, гуляют дети. «Хорошо, что в помещения паразиты не лезут», - говорят местные. По словам специалистов, такая атака клопов на город – большая редкость. Для людей они не опасны. А вот посадкам могут навредить. У зараженных деревьях, скорее всего, опадут листья. И вместе с ними исчезнут и паразиты.

Кстати, говорят, их нашествие объясняется погодными условиями. А лето у нас сухое и жаркое. Если клопы проникнут в дом, их нужно не давить, а просто выбросить.

ИСТОЧНИК KP.RU