2019-07-16T06:54:04+03:00
Происшествия

152 человека эвакуировались из горящего общежития в Красноярске

Благо никто не пострадал
Ася ЖУКОВА
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152 человека эвакуировались из горящего общежития в Красноярске. Фото: МЧС России по Красноярскому краю.152 человека эвакуировались из горящего общежития в Красноярске. Фото: МЧС России по Красноярскому краю.
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В Красноярске полыхнуло здание общежития аграрного университета. Из корпуса на улице Чернышевского,7 эвакуировались 152 человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по краю.

Пожар начался рано утром, около пяти часов утра. Буквально спустя несколько минут на место прибыли первые расчеты. Из окна восьмого этажа шел дым. Позже выяснилось: в комнате – на площади в пять квадратных метров – загорелись вещи. Когда дым «пошел» по этажу, студенты начали эвакуироваться. Всего из задымленного общежития на улицу вышли 152 человека.

Студенты вышли сами, никто не пострадал. Фото: МЧС России по Красноярскому краю.

Студенты вышли сами, никто не пострадал. Фото: МЧС России по Красноярскому краю.

Тем не менее проверили все этажи, чтобы никого не осталось. Спустя считанные минуты возгорание было локализовано и потушено. Сейчас устанавливается предварительная причина ЧП. Благо никто не погиб и не пострадал. В тушении участвовали 28 человек и 11 спецмашин.

Пожарные проверили все этажи. Фото: МЧС России по Красноярскому краю.

Пожарные проверили все этажи. Фото: МЧС России по Красноярскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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