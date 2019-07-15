Глава Красноярска раздал своим заместителям по метле

СЕГОДНЯ 15:56 2019-07-15T15:56:07+03:00

По его мнению, это напомнит им, что главное в городе – чистота

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Глава Красноярска Сергей Еремин раздал каждому из руководителей районов совок со щеткой. И аргументировал это так:

- Назовем ее так: «метла подметалка-подгоняйка». И уже в сотый раз повторюсь: только общими усилиями мы сможем добиться порядка. А пока нет чистоты – нет и развития.

Тема чистоты в городе стала главной темой еженедельного аппаратного совещания градоначальника с руководителями структурных подразделений своей администрации. По словам Сергея Еремина, его не устраивает, что практически за два года чиновники так и не смогли достучаться до предпринимателей, которые осуществляют свою деятельность в городском пространстве, в том числе, на первых этажах домов.

Например, на прошлой неделе инспектировали Кировский район. Зашли во двор одного из домов на Красрабе. На первом этаже 11 коммерческих объектов, прилегающая территория довольно скромная, но такая запущенная. Никто из предпринимателей не удосужился навести порядок возле своих контор и магазинов. «Неужели сложно вместе обеспечить работу дворника? Делаю из этого вывод – работа с предпринимателями на должном уровне не ведется», - подытожил глава города.

ИСТОЧНИК KP.RU