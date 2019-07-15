Под Красноярском на берегу Маны обнаружили утонувшего гражданина Киргизии

СЕГОДНЯ 08:45 2019-07-15T08:45:03+03:00

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Под Красноярском, на берегу реки Маны, отдыхающие обнаружили тело утонувшего мужчины. Трагедия произошла накануне, в воскресенье 14 июля. Информацию подтвердили в КГКУ «Спасатель», сотрудников ведомства как раз вызывали на месте происшествия для поисков тела.

По предварительной версии группа гастарбайтеров приехала в Красноярск из Киргизии. В выходной день отправились отдыхать на Ману. 18-летний парень решил искупать и переплыть реку. Но вода в Мане очень холодная, а течение сильное. У молодого человека не хватило сил справиться, течением его унесло вниз.

Спасатели получили сообщение после полудня и сразу же выехали на место. Обследовали 300 метров береговой линии. После им сообщили, что тело найдено.

Также 14 июля спасателям пришлось выезжать на аналогичный вызов в Саянский район. Там в озере в поселке Арбай утонул мужчина. Пришлось сделать 2 водолазных спуска. Тело найдено и передано полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU