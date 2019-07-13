СЕГОДНЯ 15:22 2019-07-13T15:22:58+03:00

В Красноярском крае вандалы повредили памятник, на который собирали всем миром. Фото: Заполярная правда.

Изменить размер текста: A A

Памятник Николаю Урванцеву в Норильске Красноярского края изуродовали вандалы. У скульптуры, изображающей исследователя Арктики, первооткрывателя норильского месторождения, кто-то отломал очки, сообщает «Заполярная правда».

Николай Урванцев для норильчан (и не только) – личность легендарная. Деньги на его памятник собирали все миром. Установки ждали пять лет. Когда летом 2017-го композицию открыли, к ней пошли горожане. Люди несли цветы, конфеты и клали на планшет геологу. А тут такое…

- У кого только рука поднялась?! – возмущается Ирина Субочева, начальник управления культуры администрации Норильска. – Мы связались с мастерской скульптора Александра Рукавишникова, сделавшего памятник Николаю Николаевичу. Надо понять, как надежно прикрепить к скульптуре новые очки.

Кроме того, у памятника собираются установить камеру видеонаблюдения, чтобы следить за его сохранностью.

- Если повреждение скульптуры было намеренным, это оскорбление памяти Николая Урванцева, - считают в управлении культуры. – Обидно за людей, не жалевших сил на возведение памятника.

ИСТОЧНИК KP.RU