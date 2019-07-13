Жаркие выходные без дождей пообещали красноярцам

СЕГОДНЯ 06:07 2019-07-13T06:07:12+03:00

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Наступившие выходные будут жаркими и сухими, дождей в Красноярске не предвидится. Об этом рассказали специалисты Среднесибирского УГМС.

Суббота, 13 июля, ожидается довольно пасмурной. Температура плюс 26-28, ветер 2-7 метров в секунду. А воскресенье может стать еще жарче, примерно на два градуса. Облачность переменная, солнце будет проглядывать из-за облаков. Так что зной может переноситься тяжелее, лучше всего выехать за город.

Что касается края, кое-где погода будет не столь благоприятной. В центральных и южных районах, а также в Туруханском и Эвенкии местами грозы и сильные дожди. На юге Таймыра - порывы северного ветра до 18 метров в секунду.

У соседей, в Туве, 12–14 июля на реках прогнозируют резкие подъемы уровня воды, разлив малых рек, размыв дорог. Возможно подтопление пониженных участков местности и населенных пунктов, расположенных по берегам рек.

ИСТОЧНИК KP.RU