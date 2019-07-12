СЕГОДНЯ 14:45 2019-07-12T14:45:34+03:00

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Убирать красноярские улицы выезжает пылесос на трицикле. Не стоит удивляться, если увидите такое чудо техники. На днях ремонтно-механическая служба МП САТП выпустила уже второй уличный пылесос собственной сборки. Конструкция несложная: бензиновый двигатель, фильтры, два бака для сбора мусора и набор инструментов для ручного труда. Только в отличие от первого, самоходного, второй поставили на трицикл.

- Оператор пылесоса и он же водитель трицикла сможет в течение дня быстрее перемещаться между автобусными остановками, на которых ему предстоит наводить порядок. И, следовательно, объем выполненной работы увеличится, объяснил нововведение генеральный директор МП САТП Павел Креско.

Первый уличный пылесос по-прежнему работает на улицах Матросова и 60 лет Октября. Фронт работ второму пылесосу, который на трицикле, определили в Октябрьском районе, он будет обслуживать гостевую трассу Калинина – Тотмина – Высотная – Свободный – Годенко – Копылова. Его задача – убирать мелкий мусор как то: окурки, автобусные билеты, фантики и все остальное, что горожане часто не доносят до урны, а просто бросают себе под ноги, сообщили в администрации Красноярска.

ИСТОЧНИК KP.RU