2019-07-12T09:08:44+03:00
Общество

Красноярский аэропорт возобновляет прямые рейсы в Объединенные Арабские Эмираты

Полетов в Дубаи не было с 2015 года
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярский аэропорт возобновляет прямые рейсы в Объединенные Арабские Эмираты. Фото предоставлено пресс-службой аэропорта КрасноярскКрасноярский аэропорт возобновляет прямые рейсы в Объединенные Арабские Эмираты. Фото предоставлено пресс-службой аэропорта Красноярск
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Хорошая новость для туристов: красноярский аэропорт возобновляет прямые рейсы в Объединенные Арабские Эмираты. В последнее время это направление приобретает все больную популярность у любителей заграничного отдыха.

В пресс-службе аэропорта рассказали, что чартерную программу начинают туроператор ANEX Tour и авиакомпания AZUR Air. Первый прямой рейс из Красноярск в Дубаи состоится 23 октября на воздушном судне Boeing 757-200, билеты будут продаваться в одном классе.

Частота полетов – один рейс каждые10 дней. Приобрести путевку можно уже сейчас, дату и время вылета – уточнять у туроператора. По предварительной информации чартерная программа продлится до конца осенне-зимнего периода 2019 года.

- Продолжительность заездов составляет 9-10 и 20 ночей пребывания. Более 200 отелей в 6 / 7 эмиратах страны. Широкий ценовой диапазон предложений, - сообщает официальный представитель туроператора.

В пресс-службе красноярского аэропорта уточнили, что прямые рейсы в ОАЭ из Красноярска в последний раз выполнялись в 2015 году авиакомпанией NordStar.

ИСТОЧНИК KP.RU

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