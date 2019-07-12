В Красноярском крае пристав притворился покупателем автомобиля, чтобы найти злостного алиментщика

СЕГОДНЯ 06:17 2019-07-12T06:17:31+03:00

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Сосновоборские судебный пристав притворился покупателем автомобиля, чтобы поймать злостного алиментщика. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства, мужчина долгое время скрывался от содержания несовершеннолетнего сына. Накопил долги по алиментам больше 100 тысяч рублей. А за душой нет ли собственного имущества, ни постоянной работы. Видимо, подрабатывал неофициально (жить ведь на что-то надо). Даже по месту регистрации не проживает. Найти такого в городе с населением в 40 тысяч человек не так-то просто.

Но вот какую особенность за ним заметил пристав-исполнитель: мужчина активен в социальных сетях. Эту страсть к интернет-общению решили использовать для дела. Пристав подружился онлайн с должником, в ходе переписки вскоре узнал, что мужчина ищет покупателя на легковой автомобиль, который принадлежит его матери. Ну, а дальше было уже все просто: пристав притворился, что ему крайне нужна именно такая машина. Предложил встретиться. С места встречи должника привезли в отдел УФССП и там составили протокол. И предупредили: если не погасит долг, на него заведут уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU