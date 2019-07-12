2019-07-12T04:29:34+03:00
Происшествия

В Красноярском крае гражданин из ненависти разбил на трассе камеру видеофиксации

Суд может отправить его за решетку на два года
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае гражданин из ненависти разбил на трассе камеру видеофиксации. Фото пресс-службы полицииВ Красноярском крае гражданин из ненависти разбил на трассе камеру видеофиксации. Фото пресс-службы полиции
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В Назарово неадекватный гражданин, видимо из ненависти к порядку на дорогах и дисциплине, разбил на трассе камеру видеофиксации дорожных нарушений.

В пресс-службе назаровской полиции рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск подробности. Некоторое время назад в дежурную часть полиции города поступило заявление: на трассе АчинскУжур – Шира – Троицкое» 42-летний местный житель повредил передвижной комплекс. Он ехал вместе с другом по трассе на автомобиле.

Хулиган был пьян, а состояние товарища не уточняется. Увидев камеру, хулиган попросил друга остановиться, выбрался из машины и начал уничтожать казенное имущество: пинал, швырял о землю, одним словом, привел в полную негодность. А затем собрал все части и выбросил в кусты. Ущерб составил 298 тысяч рублей.

- Дознаватели возбудили уголовное дело за умышленные уничтожение чужого имущества. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Материалы уголовного дела направлены в суд для принятия решения, - рассказали в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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