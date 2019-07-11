СЕГОДНЯ 15:47 2019-07-11T15:47:58+03:00

Смертельный укол за 100 тысяч. Женщина задолжала знакомой и заказала ее киллеру. Фото: Мария ЛЕНЦ

Но все пошло не так

Изменить размер текста: A A

Жительница Красноярска, задолжавшая знакомой крупную сумму, предпочла нанять для нее киллера. Об этом случае рассказали в пресс-службе прокуратуры края.

Отдавать деньги – 900 тысяч рублей – женщине не хотелось. Тогда она нашла другое решение, обратилась к приятелю с просьбой подыскать подходящего человека. Исполнитель должен был сделать кредитору смертельную инъекцию – за вознаграждение в 100 тысяч рублей.

Мужчина пообещал помочь. А сам обратился в полицию. Там организовали оперативный эксперимент, в результате которого заказчица была задержана.

- Был подобран «киллер», - уточняют в пресс-службе надзорного ведомства. – Они несколько раз встречались. И женщина настаивала на лишении жизни своего кредитора. Показывала фото предполагаемой жертвы, называла ее адрес. Спустя некоторое время «киллер» сообщил, что заказ выполнен, и получил 100 тысяч рублей.

Суд признал женщину виновной. Назначил ей наказание – 8 с половиной лет лишения, год и три месяца ограничения свободы.

Сторона защиты пыталась обжаловать решение. Но никаких нарушений в ходе расследования сотрудники прокуратуры не обнаружили. Все оставили без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU