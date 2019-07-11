Лицом о колено: в детсаду Ачинска мама девочки избила воспитателя

СЕГОДНЯ 13:31 2019-07-11T13:31:34+03:00

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Дикий случай в Ачинске Красноярского края. Здесь в одном из детсадов женщина избила воспитателя на глазах у своей маленькой дочери, сообщил телеканал «Енисей».

… Дело было однажды утром. Воспитатель встречала малышей, принимала у родителей. И тут произошло непонятное: на нее налетела одна из мам. Схватила за волосы и… ударила лицом о колено. Остановить ее смог только папа кого-то из детсадовцев.

Воспитатель была в шоке, долго не могла успокоиться. Никаких конфликтов у них нет, причин для такой агрессии тем более. У нее самой трое детей, поэтому к воспитанникам относится как к своим. К тому же большой стаж. После нападения все родители поддержали именно воспитателя. Терять такого педагога они не хотят. Между тем сама она взяла отпуск, чтобы прийти в себя, успокоиться.

А вот ее обидчица на связь не выходит. Сразу после случившегося обмолвилась: просто сорвалась, сдали нервы. Но причем тут воспитатель, не объяснила.

Как бы то ни было проверкой ЧП уже занялась полиция. То, что произошло, может подпадать под статью «Побои». Кстати, девочка, чья мама набросилась на педагога, по-прежнему ходит в тот же детсад. Правда, водит ее теперь папа.

ИСТОЧНИК KP.RU