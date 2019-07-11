2019-07-11T12:25:16+03:00
Общество

В Красноярске снесли 8 незаконно торгующих алкоголем павильонов

Куда жаловаться, если такой есть в вашем дворе?
Ася ЖУКОВА
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В Красноярске снесли 8 незаконно торгующих алкоголем павильонов. Фото: пресс-служба мэрии.В Красноярске снесли 8 незаконно торгующих алкоголем павильонов. Фото: пресс-служба мэрии.
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Восемь павильонов, незаконно торгующих спиртным, снесли в Красноярске. Такие объекты в Ленинском районе были выявлены в ходе регулярных рейдов сотрудников администрации и полиции. В нынешнем году прошло уже 40 подобных мероприятий. И вот итог: с начала 2019-го демонтировали уже 30 временных сооружений (работавших с нарушениями или без разрешения).

Причем предпринимателям предлагали убрать «точки» самостоятельно. Если они игнорировали требования, ларьки ликвидировал подрядчик. А потом затраты на снос компенсируют владельцы объектов. Только после этого они могут забрать их со спецстоянки.

- На особом контроле временные сооружения, на которые поступают сигналы от жителей, - отметил глава администрации Ленинского района Андрей Бардаев. - Жалуются на продажу спиртного, мусор, шум, антисанитарию. Все павильоны, допускающие грубые нарушения торговли и благоустройства, будут демонтированы.

Сообщать о нарушениях по работе павильонов в Ленинском районе жители могут по телефону: 264-45-25.

КОНКРЕТНО

В Красноярске продолжает работу горячая линия «Стоп, алкоголь». Сообщать в полицию о реализации алкоголя в ночное время, без разрешительных документов, без маркировки на бутылке, а также несовершеннолетним можно по номеру 8-950-436-38-50 (круглосуточно). Каждый сигнал будет отработан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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