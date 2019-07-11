В рамках национальных проектов Красноярский край получит огромную сумму в 200 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 09:17 2019-07-11T09:17:04+03:00

Об этом было заявлено в четверг на Законодательного собрания

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Продолжается заседание сессии Законодательного собрания края, Председатель правительства края Юрий Лапшин выступил перед депутатами с отчетом о работе правительства за прошедший год. Коснулся, в том числе, и строительства метро. До 2023 года планируется – проект будет завершен. Хотя о сроках и самом проекте все сопричастные пока говорят настороженно, как о «вероятном».

Известно, что уже предложено огромное количество проектных предложений с использованием современных технологий.

И, в любом случае, - подчеркнули в правительстве, - красноярское метро будет самым технологичным и современным в стране.

Кроме того, Юрий Лапшин рассказал: в рамках реализации национальных проектов (а край участвует в 11 таковых), до конца года ассигнований на сумму 7 миллиардов. Всего же до 2024 из федерации поступит огромная сумма - 200 миллиардов рублей, что сопоставимо с годовым бюджетом края.

На сессии также затронули тему обманутых дольщиков.

- Беда пришла, откуда не ждали, - от компаний, которые считали самыми стабильными, в том числе от «Реставрации», - сказал Юрий Лапшин. – Принято решение о создании фонда помощи обманутым дольщикам, большая часть финансовых вливаний – федеральные средства, при участии города и края.

ИСТОЧНИК KP.RU