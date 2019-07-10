«Весь урожай побило»: под Красноярском выпал град размером с перепелиное яйцо
В Красноярск идет большая гроза. Напомним, накануне синоптики Среднесибирского УГМС и спасатели предупредили красноярцев о резком ухудшении погоды – ливни с грозами, град и шквалистый ветер. Прогноз более чем оправдался. И если в Красноярске гроза только собирается, то дачники в Емельяновском районе уже в полной мере прочувствовали на себе ухудшение погоды. Град размером с перепелиное яйцо уже обрушился на дачников.
Фото: Оксаны Викторовой
- В один момент все произошло, - рассказывает читательница «Комсомольской правды» - Красноярск Оксана Викторова. – Небо занесло, и по крыше как давай лупить. Мы все бросились огурцы да перцы прикрывать: спасли, что успели. Весь урожай свеклы и морковку побило.
Градины, действительно, огромные. К слову, по сообщениям метеорологов, погода стабилизируется только ближе к выходным.
ИСТОЧНИК KP.RU