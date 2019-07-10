2019-07-10T09:22:32+03:00
Общество

Красноярцы продолжают жаловаться на сыпь после купания в запрещенных водоемах

На этот раз – пляж на острове Отдыха
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Красноярцы жалуются на сыпь после купания в водоемах Фото: соцсетиКрасноярцы жалуются на сыпь после купания в водоемах Фото: соцсети
Изменить размер текста:

Неприятные последствия в виде сыпи после купания в запрещенных для этого водоемах фиксируются в Красноярске с самого начала сезона. Официально Роспотребнадзор наложил запрет на все городские пляжи – купаться здесь небезопасно для здоровья. Однако жара и безответственность гонят горожан в воду. Cначала сыпь появлялась после купания на Песчанке, теперь – на пляже острова Отдыха. Одна из жительниц выложила снимки, как ее тело покрывает неприятная сыпь.

Сыпь после купания в водоемах Красноярска.Видео: соцсети

Примечательно, что и в СМИ, и в соцсетх неоднократно говорилось: купаться в черте города запрещено. Пляж на острове Отдыха, к примеру, по данным Роспотребнадзора, не соответствует нормам гигиены. К слову, многие красноярцы в ответ на фото с сыпью именно об этом и сказали пострадавшей с острова Отдыха – сама виновата. В остальном же – горожане отправляются на пляжи вопреки запрету. Самые популярные – острова Татышев и Отдыха, Абаканская протока. При этом их не останавливают даже горы мусора, что плывут по воде, как на нашем видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Весь урожай побило»: под Красноярском выпал град размером с перепелиное яйцо
В Красноярске прошел Всемирный фестиваль уличного кино
В минздраве рассказали об увеличении числа отравлений арбузами среди беременных красноярок
Мальчика облили из водного пистолета, а он пустил в ход перцовый баллончик
Красноярским компаниям предлагают льготы за снижение вредных выбросов
Вместе с жарой в Красноярск пришел удушливый смог
Директору турфирмы, сбежавшей в Индонезию от обманутых туристов, суд дал 3 года колонии
Губернатор Красноярского поговорил с жителями Канска о тарифах на тепло и городской среде
В Красноярском крае 80-летний дедушка лишился всех своих накоплений
В красноярской мэрии с должности уволен начальник управления гражданской обороны
В Красноярском крае сын сядет за убийство отца на 8 лет
Красноярцы жалуются на бетонные блоки, преградившие путь к реке Мане
В Красноярске установили 19 новых дорожных видеокамер: рассказываем, где
Берегитесь, автомобили: в Красноярске предприимчивый вор украл кроссовер с помощью эвакуатора
В Туве ищут водителя, который заехал прямо на машине в заповедное озеро Дус-Холь
В Красноярске ехавший по выделенной полосе водитель пытался откупиться от инспектора взяткой в тысячу рублей
В Красноярском крае по вине водителя «Камаза» сошел с рельсов вагон грузового поезда
Новые остановки общественного транспорта появились в Красноярске
Заповедник в Красноярском крае закрыли из-за угрозы лесных пожаров
Красноярцам рассказали о миллионных долгах за вывоз мусора
В красноярском Северном запретят разворот на аварийном участке
В Красноярском крае недалеко от медвежьих троп пропал мужчина
В Красноярске на неделю ограничат проезд на Партизана Железняка
В Красноярске мужчина умер в больнице после укуса клеща