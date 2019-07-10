Красноярцы продолжают жаловаться на сыпь после купания в запрещенных водоемах

СЕГОДНЯ 09:01 2019-07-10T09:22:32+03:00

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Неприятные последствия в виде сыпи после купания в запрещенных для этого водоемах фиксируются в Красноярске с самого начала сезона. Официально Роспотребнадзор наложил запрет на все городские пляжи – купаться здесь небезопасно для здоровья. Однако жара и безответственность гонят горожан в воду. Cначала сыпь появлялась после купания на Песчанке, теперь – на пляже острова Отдыха. Одна из жительниц выложила снимки, как ее тело покрывает неприятная сыпь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="270" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/719379" frameborder="0"></iframe> Сыпь после купания в водоемах Красноярска.Видео: соцсети

Примечательно, что и в СМИ, и в соцсетх неоднократно говорилось: купаться в черте города запрещено. Пляж на острове Отдыха, к примеру, по данным Роспотребнадзора, не соответствует нормам гигиены. К слову, многие красноярцы в ответ на фото с сыпью именно об этом и сказали пострадавшей с острова Отдыха – сама виновата. В остальном же – горожане отправляются на пляжи вопреки запрету. Самые популярные – острова Татышев и Отдыха, Абаканская протока. При этом их не останавливают даже горы мусора, что плывут по воде, как на нашем видео.

ИСТОЧНИК KP.RU