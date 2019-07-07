В Ачинске две женщины устроили драку из-за собак

СЕГОДНЯ 11:46 2019-07-07T11:46:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ачинске две женщины устроили драку прямо на улице. А поводом стали... их домашние питомцы. Об инциденте рассказало интернет-издание «Ачинск magazine» со ссылкой на ачинский городской суд.

Участницы конфликта встретились в одном месте, когда выгуливали своих собак. У одной была лайка-самоед. Порода второй собаки не уточняется, но известно, что она была из породы более мелкой. По каким-то причинам самоед напал на вторую собаку, а затем укусил за ногу и ее владелицу. Реакция пострадавшей была предсказуемой: ругань, угрозы вызвать полицию.

Владелица самоеда, по логике вещей, должна была бы извиниться. Но вместо этого начала скандалить в ответ, а затем и вовсе несколько раз пнула пострадавшую и ударила ее в лоб. На том и разошлись. Однако на следующий день разборки продолжились, пострадавшая попыталась наказать владелицу лайки электрошокером, а та в ответ ударила ее поводком-цепью. Неизвестно, чем бы это закончилось, если бы очевидцы не вызвали полицию.

В результате покусанная жительница города подала на обидчицу в суд и потребовала возмещения морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Но получила только 3 тысячи.

ИСТОЧНИК KP.RU