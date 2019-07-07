В Красноярском крае приняли законопроект о помощи обманутым дольщикам

СЕГОДНЯ 06:15 2019-07-07T06:15:07+03:00

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На минувшей неделе на заседании комитета по природным ресурсам и экологии Законодательного собрания края депутаты приняли в первом чтении проект закона края о земельных отношениях с застройщиками, взявшими на себя обязательства по достройке проблемных домов. Таким строительным компаниям земельные участки будут предоставляться без торгов.

Таким образом, уже определены земельные участки в Красноярске по улицам 8 Марта, Караульная и Подзолкова, реализация которых позволит начать финансировать завершение строительства долгостроев в Красноярском крае, сообщает министерство строительства региона.

Затем будет создана специальная комиссия, куда войдут представители министерства, депутаты Законодательного Собрания, налоговой службы и Росреестра. Эта комиссия и займется доработкой законопроекта, чтобы он был принят во втором чтении. И после этого начнется достройка проблемных домов. И первым в очереди – многоэтажка на улице Грунтовой, 28 а.

ИСТОЧНИК KP.RU