2019-07-05T19:29:44+03:00
Происшествия

В Красноярском крае школьник подстрелил товарища на тренировке

Следком выясняет обстоятельства происшествия
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае школьник подстрелил товарища на тренировкеВ Красноярском крае школьник подстрелил товарища на тренировкеФото: Мария ЛЕНЦ
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В Тасеевском районе школьник подстрелил товарища на тренировке. Следственный комитет начал проверку по данному факту. Удалось выяснить, что 9 июня этого года вечером 12-летний мальчик находился на стадионе вместе с другими детьми. В это время там проходили тренировки по пулевой стрельбе, на которых в обязательном порядке присутствовал тренер, он готовил своих воспитанников к предстоящим соревнованиям.

После того, как ребята отстрелялись, один из них, тот самый 12-летний школьник, пошел самостоятельно заменить мишень. В это время его товарищ по команде выстрелил в ту же самую мишень из пневматической винтовки. Металлическая пуля попала в область уха ребенку, но, к счастью, жизненно важных органов не задела.

Где в этот момент находился тренер? Его внимание было обращено на других детей. А ведь именно он ответственен за безопасность на занятиях.

- В настоящее время для установления вреда здоровью подростка назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются тренер и свидетели происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировали происшествие «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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