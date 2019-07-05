СЕГОДНЯ 15:14 2019-07-05T15:14:04+03:00

В Красноярске возле построенного «Реставрацией» на склоне дома появились трещины в асфальте. Фото: newslab.ru

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В Красноярске возле построенного скандально известной компанией «Реставрация» дома появились трещины на асфальте. Речь идет о многоэтажке на улице 2-й Огородной, которая «смотрит» на 4-й мост. В эксплуатацию ее ввели в мае 2017 года.

Судя по трещинам, насыпной склон начал разрушаться несколько месяцев назад. Обеспокоенные жильцы неоднократно жаловались в различные инстанции, в том числе в службу строительного надзора. Стройнадзор провел проверки и зафиксировал трещины в асфальтобетонном покрытии, сообщает интернет-издание newslab.ru.

- Раскрытие трещин достигает 15 см, трещины засыпаны гравием. Информация о разрушениях направлялась службой в адрес заместителя главы города, руководителя департамента городского хозяйства администрации Красноярска для принятия соответствующих мер в пределах компетенции. Согласно заключению АО «Научно-Технический прогресс», эксперты единогласно сделали вывод о том, что для проведения аварийно-восстановительных работ необходимо выполнить геотехнический мониторинг за состоянием склона. Его результаты помогут определить, чем вызваны постоянно проявляющиеся дефекты придомовой территории: некачественными строительными работами, либо процессами разрушения склона, - сообщили в прокуратуре Красноярска.

Все работы необходимо выполнить в кратчайшие сроки, об этом прокуратура предупредила городских чиновников.

ИСТОЧНИК KP.RU