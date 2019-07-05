2019-07-05T03:23:48+03:00
Происшествия

В Туве прохожий нашел на перекрестке маленького ребенка

Кроху «потеряла» нетрезвая мать
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Туве прохожий нашел на перекрестке маленького ребенка. Фото: пресс-служба полиции ТувыВ Туве прохожий нашел на перекрестке маленького ребенка. Фото: пресс-служба полиции Тувы
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В тувинском городе Сукпак на перекрестке оживленных улиц рано утром прохожий нашел ребенка. 35-летний мужчина, который обнаружил малышку, рассказал полиции: она лежала на земле, из одежды только футболочка, да еще небрежно завернута в одеяло. Оглянулся – никого поблизости не увидел. Подхватил ребенка и принес домой. Вместе с женой его отогрели и вызвали «скорую помощь». Медики осмотрели и подтвердили: девочка получила общее переохлаждение, ее забрали в больницу.

Полицейские нашли мать ребенка через несколько часов. Как оказалось, у нее есть еще двое детей. Накануне происшествия они взяла младшую девочку и направилась в Кызыл на день рождения подруги, которое переросло в бурное застолье. Тем же вечером вернулась домой и вручила ребенка родственнице – присмотреть. А сама отправилась дальше веселиться. Куда подевалась та самая родственница и как восьмимесячный ребенок оказался на улице, пока остается неизвестным – полиция выясняет. Заведено уголовное дело по ст.125 Уголовного кодекса РФ «Оставление в опасности».

ИСТОЧНИК KP.RU

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