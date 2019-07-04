Пострадало почти 300 человек! В Канске начали посчитывать ущерб от наводнения

СЕГОДНЯ 15:00 2019-07-04T15:00:31+03:00

Вода в Кане уже упала, но бед натворила много Фото: ЧП-Канск

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Власти приступили к оценке ущерба, который нанесла стихия жителям Канска. Напомним, в результате разлива реки Кан здесь оказались затопленными порядка 200 дачных участков, около 140 домов, пострадали, по предварительным оценкам, 300 человек. В правительстве Красноярского края сообщили в четверг, 4 июля, что паводковая ситуация в городе стабилизировалась. Вода в Кане падает. Сейчас в городе повсеместно идет откачка воды с придомовых территорий и подвалов. Дороги работают в штатном режиме. Электричеством жители города обеспечены.

- Вода ушла, и в городе начали работу группы по оценке ущерба домам, инфраструктуре и социальным объектам, - сообщил заместитель председателя правительства Анатолий Цыкалов.

В ближайшее время будут сформированы списки пострадавших жителей - это делается начисления выплат. Кроме того, власти собираются детально оценить и изучить ситуацию с тем, чтобы подобное наводнение в городе не повторилось.

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ИСТОЧНИК KP.RU