2019-07-04T15:00:31+03:00
Происшествия

Пострадало почти 300 человек! В Канске начали посчитывать ущерб от наводнения

Паводковая ситуация в городе стабилизировалась
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Вода в Кане уже упала, но бед натворила много Фото: ЧП-КанскВода в Кане уже упала, но бед натворила много Фото: ЧП-Канск
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Власти приступили к оценке ущерба, который нанесла стихия жителям Канска. Напомним, в результате разлива реки Кан здесь оказались затопленными порядка 200 дачных участков, около 140 домов, пострадали, по предварительным оценкам, 300 человек. В правительстве Красноярского края сообщили в четверг, 4 июля, что паводковая ситуация в городе стабилизировалась. Вода в Кане падает. Сейчас в городе повсеместно идет откачка воды с придомовых территорий и подвалов. Дороги работают в штатном режиме. Электричеством жители города обеспечены.

- Вода ушла, и в городе начали работу группы по оценке ущерба домам, инфраструктуре и социальным объектам, - сообщил заместитель председателя правительства Анатолий Цыкалов.

В ближайшее время будут сформированы списки пострадавших жителей - это делается начисления выплат. Кроме того, власти собираются детально оценить и изучить ситуацию с тем, чтобы подобное наводнение в городе не повторилось.

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По последним данным, уровень воды на р. Кан в Канске упал на 16 см и составляет 425 см. В настоящее время остаются подтопленными 137 придомовых участков, в которых проживает 361 человек, из них 53 ребенка. Кроме того, затоплены еще 238 дачных участков. Эвакуированные жители города размещены в пункте временного размещения и у родственников. На месте работают 112 спасателей и 23 единицы техники, об этом сообщает компания ТВК(Подробнее)

«У страха глаза велики»: в МЧС рассказали о реальном положении с паводком в Канске

В Канске (Красноярский край) паводком затоплено 117 дачных участков и 79 частных домов - это официальные данные региональгоно МЧС. Причиной разлива реки Кан (а именно из-за этого притока Енисея произошло наводнение) называют обильные ливни, которые прошли недавно в восточной группе районов Красноярского края и Иркутской области. А никак не сход мифического ледника в Саянах, на который ссылаются диванные знатоки наводнений в соцсетях, запугивая и без того перепуганных жителей Канска тем, что вода якобы поднимется аж на 18 метров! Но... это ложь. Да, сейчас в городе много подтопленных участков, но, по информации спасателей, вода в реке Кан уже идет на спад (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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