Красноярцы отметили день рождения заповедника «Столбы»

СЕГОДНЯ 10:05 2019-07-03T10:06:11+03:00

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Под Красноярском отметили день рождения заповедника «Столбы». Во вторник, 2 июля, ему исполнилось 94 года. Еще шесть лет - и будет век!

Праздник провели с пользой, устроили несколько конкурсов и марафонов. Например, «До Перьев». В этом марафоне приняли участие 146 волонтёров. Они убирали мусор на территории скального района - на время. Победители прошли дистанцию от кордона Лалетино до скалы Перья за час, от Перевала - за 25 минут.

По традиции гости могли сфотографироваться с бурундуком Бубой, символом волонтёрского движения заповедника. На финише их ждала интересная викторина и, разумеется, подарки.

К тому же добровольцы сделали весёлые мотивирующие надписи на ступеньках лестницы, которая ведёт к первому столбу. Также покрасили скульптуру знаменитой Елены Крутовской, первого зоолога заповедника.

- На спортивной площадке работали творческие локации для детей и взрослых. Посетители рисовали поздравительные открытки любимому заповеднику, участвовали в мастер-классе по созданию картин на белых футболках, учились правильно сортировать отходы и сворачивать пластиковые бутылки для экономии пространства в мусорных контейнерах, – отметили в пресс-службе «Столбов».

А сотрудники краевой молодёжной библиотеки организовали для гостей интеллектуальную игровую площадку.

ИСТОЧНИК KP.RU