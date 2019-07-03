Миллиардные потери несет бюджет Красноярского края из-за недостроев

СЕГОДНЯ 08:00 2019-07-03T08:00:26+03:00

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Аудиторы объявили, что бюджет Красноярского края несет миллиардные потери из-за недостроев. Об этом сообщили на сайте Законодательного собрания региона.

Во вторник, 2 июля, прошло заседание комитета по строительству и ЖКХ, в ходе которого депутаты прослушали отчет Счетной палаты. Его сделала аудитор Татьяна Алешина. По словам специалиста, по предложению Заксобрания была проведена проверка объектов незавершенного строительства.

И вот ее результаты. Сейчас в крае 657 таких объектов на общую сумму почти 110 миллиардов рублей.

- К прямым потерям бюджета можно отнести 2,4 миллиарда рублей. Это расходы по 103 объектам, которые предлагается снести, и 101 проекту, который не предполагается реализовать, - отмечается на сайте.

Главные причины образования недостроев заключаются в исчезновении источников финансирования или потребности в объекте.

- Счетной палатой края установлено, ни за одним органом исполнительной власти края вопросы контроля за реализацией перечня строек и объектов не закреплены, действенных мер по снижению объемов незавершенного строительства в регионе не принято, - говорится в сообщении.

По итогам проверки Счетной палатой сформулированы предложения правительству края.

- Мы видим огромное количество замороженных ресурсов в объеме примерно половины бюджета Красноярского края, - заключил председатель комитета Алексей Кулеш. - Это объекты незавершенного строительства, которые не приносят никакого социально-экономического эффекта, а деньги на них потрачены. Это, конечно, большая проблема, с которой придется работать правительству. Депутаты совершенно согласны с выводами Счетной палаты по поводу того, что необходимо создание единого органа, который определяет приоритеты, необходимость достройки того или иного объекта либо его списания.

ИСТОЧНИК KP.RU