2019-07-02T17:15:24+03:00
Происшествия

Приговор жителю Красноярска за убийство двух человек – 23 года колонии

Тела жертв он выбросил в мусорный контейнер
Татьяна РЯБИНИНА
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Виновник двойного убийства проведет за колючей проволокой 23 года.Виновник двойного убийства проведет за колючей проволокой 23 года.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Жестокой убийство двух человек произошло в квартире микрорайона «Солнечный» 26 ноября 2017 года.

Все начиналось с застолья, в котором участвовали трое, женщина и двое мужчин. Мужчины поссорились на почве ревности и один другому нанес два смертельных удара ножом. Но что делать со свидетельницей преступления? Опасаясь, что она может заявить на него в полицию, мужчина убил и ее. Тела расчленил и выбросил в мусорные контейнеры. И не погнушался взять из квартиры убитых их вещи. И через некоторое время вернулся на место преступления вместе со своим знакомым и забрал оставшееся имущество.

Через четыре дня, 30 ноября, на мусороперерабатывающем заводе в Березовском районе были обнаружены фрагменты тел погибших. Началось следствие, которое длилось больше полутора лет. И вот приговор суда: 36–летнему мужчине - 23 года колонии строго режима. Его сообщнику, с которым они выносили вещи, - 2 года и 2 месяца лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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