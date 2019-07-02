Метро в Красноярске появится в 2023 году?

СЕГОДНЯ 14:07 2019-07-02T14:07:34+03:00

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Строительство метро в Красноярске планируется возобновить в 2019 году, а закончить работы в 2023 году.

Сейчас проект закона «О развитии метрополитена в Красноярске» внесен в Заксобрание.

Сейчас есть около 4 км подземных выработок одной линии метрополитена протяженностью 8,22 км в двухпутном исчислении. Напомним, метро запланировано только на левобережье, здесь будет пять станций глубокого заложения от Северо-Западного района по центра. Плюс наземная станция в районе Стрелки. Далее ветки пойдут на Взлетку и в Северный.

В пояснительной записке к проекту сказано: «Для развития полноценной мультимодальной транспортной системы Красноярской агломерации необходима реорганизация существующей маршрутной сети с максимальным использованием существующей инфраструктуры метрополитена, в том числе с выходом на поверхность в центральной части города».

Развитие метрополитена необходимо и для снижения выбросов, указано в документе.

Указаны в проекте закона и расходы:

- на обеспечение сохранности подземных горных выработок в безопасном состоянии ежегодно 76,1 млн рублей;

- на корректировку проектно-сметной документации на 2019 год за счет средств федерального бюджета в объеме 1 млрд рублей, на 2020 год за счет средств краевого бюджета 5 млн рублей.

Дополнительная потребность за счет средств федерального бюджета составляет порядка 64 млрд рублей, в том числе по годам:

2019 год – 1 млрд рублей на расконсервацию подземных выработок, передислокацию горно-шахтного оборудования и возобновления строительных работ

2020 год – 12 млрд рублей

2021 год – 15 млрд рублей

2022 год – 18 млрд рублей

2023 год – 18 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU