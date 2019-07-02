Шашлычные в Центральном парке Красноярска остаются?

СЕГОДНЯ 10:07 2019-07-02T10:07:49+03:00

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Напомним историю вопроса. Владельцем объектов у Центрального парка на пешеходном мосту от Центрального парка на набережную Енисея, является ООО «Кедр Трейд». Эта компания сдает места в аренду и там располагаются шашлычные и кафе.

В мае 2018 года администрация Красноярска подала иск в суд о сносе сооружений. Через год, в мае 2019-го, суд иск удовлетворил и постановил снести 15 объектов.

Весь этот год шашлычные работали. И вот новый виток судебных разбирательств.

Решение суда о сносе шашлычных у Центрального парка их владельцы обжаловали в Арбитражном суде. Апелляционная жалоба подана 1 июля. Таким образом, снос сооружений откладывается, шашлычные остаются на месте и каждый день их работы выгоден владельцам. Похожая ситуация разворачивается на проспекте Мира и связана она с новым зданием кафе «Кантри», против которого протестуют не только горожане, но и различные ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU