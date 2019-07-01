Срочно! Пострадавшим от наводнения в Канске нужна питьевая вода

СЕГОДНЯ 13:51 2019-07-01T13:52:37+03:00

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У жителей Канска беда: паводком затоплены 117 дач и 59 часных домов. По официальным данным, из зоны подтопления эвакуировано 184 человека - им нужна поддержка тех, кто готов протянуть руку помощи. Как сообщили в МЧС, у пострадавших остро стоит вопрос с питьевой водой. Объявление с призывом помочь разместила в соцсетях Оксана Василишина, руководитель движения «Поиск пропавших детей - Красноярск».

- По просьбе МЧС я обращаюсь к предпринимателям и неравнодушным жителям Красноярска. Надо помочь со сбором и отправкой бутылированной питьевой водой в любых объемах и количествах в Канск - для пострадавших от наводнения, - написала Василишина в соцсети.

Если вы готовы откликнуться на беду и можете поддержать пострадавших, то прием бутиллированной воды осуществляется по адресу : г. Красноярск, ул . Свердловская д. 9а. (последний подъезд жилого дома , помещение Ресурсного Центра волонтеров ) с 09 до 21 часов ежедневно.

ИСТОЧНИК KP.RU