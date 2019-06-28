Реконструкция кинотеатра «Родины» в Красноярске может стать предметом судебного разбирательства

СЕГОДНЯ 06:32 2019-06-28T06:32:19+03:00

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Реконструкция кинотеатра «Родина» может стать предметом судебного разбирательства. В краевой арбитражный суд поступило заявление от компании «Стройтехконтроль», истец требует признать недействительным решение антимонопольной службы.

В свое время компания подавала заявку на участие в торгах по реконструкции здания бывшего кинотеатра. Однако заявку отклонили – антимонопольная служба признала документы «Стройтехнадзора» несоответствующими требованиям конкурса. Торги прошли без него, а с подрядчиком-победителем был заключен договор (цена вопроса 157, 83 миллионов рублей) и работы начались.

Как указывает заявитель, причиной отстранение стал тот факт, что «Стройтехнадзор» не состоит в саморегулируемой организации. Хотя градостроительное законодательство этого и не требует. Будет ли принято исковое заявление к производству, станет известно в течение пяти рабочих дней.

ИСТОЧНИК KP.RU