2019-06-26T11:39:37+03:00
Общество

В Красноярском крае у матери забрали двух детей

И передали в детский приют
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае у матери силой забрали двух детейВ Красноярском крае у матери силой забрали двух детейФото: Мария ЛЕНЦ
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В Балахтинском районе у матери забрали двух детей. Сразу поясним: никакого криминала. Детей забрали из семьи по решению суда – женщина не исполняла свои материнские обязанности и жизнь обоих ребятишек много раз находилась под угрозой в самой прямом смысле слова.

В пресс-службе краевых судебных приставов рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что женщина вела асоциальный образ жизни, злоупотребляла алкоголем и воспитанием детей в период запоев совершенно не занималась. Братья 2 и 9 лет были предоставлены самим себе, часто голодали, жили в антисанитарии.

В суд обратились органы опеки и попечительства Балахтинского района. Суд удовлетворил требования, но женщина категорически отказалась отдавать сыновей. Пришлось передать документ судебным приставам на принудительное исполнение. Пристав убедил мать, чтобы она не чинила препятствий. Мальчик передали представителям опеки, те оформили их в приют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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