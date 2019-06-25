Задолжали полмиллиарда: приставы арестовали имущество крупной строительной компании в Красноярске

СЕГОДНЯ 11:43 2019-06-25T11:43:58+03:00

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Имущество АО «Стальмонтаж» арестовано, - сообщает пресс-служба УФССП по Красноярскому краю. Крупная строительная компания задолжала Азиатско-Тихоокеанскому банку более полумиллиарда рублей (529 миллионов).

Арест наложен на 72 объекта недвижимости, среди которых земельные участки и нежилые помещения. Руководство компании предупреждено об уголовной ответственности в случае, если распорядится имуществом по своему усмотрению. Если в ближайшее время должник не погасит долг, имущество уйдет с молотка.

Добавим, что на счету компании «Стальмонтаж» строительство жилых домов, нового терминала аэропорта «Красноярск», а также торговых центров. В самой компании ситуацию официально не комментируют. Известно, что иск к АО «Стальмонтаж» банк подал еще в мае. Есть ли сейчас действующие недострои среди многоэтажек у компании - пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU