Задолжали полмиллиарда: приставы арестовали имущество крупной строительной компании в Красноярске
Имущество АО «Стальмонтаж» арестовано, - сообщает пресс-служба УФССП по Красноярскому краю. Крупная строительная компания задолжала Азиатско-Тихоокеанскому банку более полумиллиарда рублей (529 миллионов).
Арест наложен на 72 объекта недвижимости, среди которых земельные участки и нежилые помещения. Руководство компании предупреждено об уголовной ответственности в случае, если распорядится имуществом по своему усмотрению. Если в ближайшее время должник не погасит долг, имущество уйдет с молотка.
Добавим, что на счету компании «Стальмонтаж» строительство жилых домов, нового терминала аэропорта «Красноярск», а также торговых центров. В самой компании ситуацию официально не комментируют. Известно, что иск к АО «Стальмонтаж» банк подал еще в мае. Есть ли сейчас действующие недострои среди многоэтажек у компании - пока не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU