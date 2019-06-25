2019-06-25T11:43:58+03:00
Общество

Задолжали полмиллиарда: приставы арестовали имущество крупной строительной компании в Красноярске

Долг в 529 миллионов рублей накопило АО «Стальмонтаж»
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Задолжали полмиллиарда: приставы арестовали имущество крупной строительной компании в КрасноярскеЗадолжали полмиллиарда: приставы арестовали имущество крупной строительной компании в КрасноярскеФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Имущество АО «Стальмонтаж» арестовано, - сообщает пресс-служба УФССП по Красноярскому краю. Крупная строительная компания задолжала Азиатско-Тихоокеанскому банку более полумиллиарда рублей (529 миллионов).

Арест наложен на 72 объекта недвижимости, среди которых земельные участки и нежилые помещения. Руководство компании предупреждено об уголовной ответственности в случае, если распорядится имуществом по своему усмотрению. Если в ближайшее время должник не погасит долг, имущество уйдет с молотка.

Добавим, что на счету компании «Стальмонтаж» строительство жилых домов, нового терминала аэропорта «Красноярск», а также торговых центров. В самой компании ситуацию официально не комментируют. Известно, что иск к АО «Стальмонтаж» банк подал еще в мае. Есть ли сейчас действующие недострои среди многоэтажек у компании - пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Синоптики: дожди и грозы в Красноярске продержатся еще сутки
В Красноярске для СФУ построят новый кампус
Участница фотоконкурса «Красавица в погонах»: «Стараюсь, в первую очередь, быть хорошим человеком!»
Вызывают у человека менингит и энцефалит: в Красноярске изъяли из оборота 1,8 тонны опасной свинины
В Красноярске беспрерывный дождь затопил несколько улиц
«Я хочу, чтобы их видели»: красноярский художник слепил из песка 50 лиц наркозависимых людей
В Совфеде в Москве проходят Дни Красноярского края
Красноярцы через суд отстояли право выйти на митинг «За чистое небо»
«Так работать нельзя»: губернатор проверил лесоперерабатывающие предприятия Канска
Красноярцев возмутила реклама кофейни на Мира, изуродовавшая новую брусчатку
«Мальчик родился! Все молодцы!»: 36-летняя красноярка родила ребенка прямо в автобусе, не доехав до роддома