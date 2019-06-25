2019-06-25T06:00:33+03:00
Общество

Красноярцы через суд отстояли право выйти на митинг «За чистое небо»

Он пройдет вечером 3 июля
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Красноярцы через суд отстояли право выйти на митинг «За чистое небо»Красноярцы через суд отстояли право выйти на митинг «За чистое небо»Фото: Мария ЛЕНЦ
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Активисты движения «За чистое небо» через суд отстояли свое право выйти на митинг. Он пройдет 3 июля вечером на Красной площади. Суды были связаны с тем, что администрация города неоднократно отказывала в проведении митинга людям. Однако суд признал эти действия противоречащими закону. В итоге, митинг назначен на день Всероссийской экологической акции «Россия - не помойка».

- В ее рамках объединяются более десятка городов, имеющих проблемы с окружающей средой, - от Шиеса и Архангельска с их мусорными полигонами до Рязани и Челябинска, так же страдающих от загрязнения воздуха, - рассказывают в соцсетях активисты.

В планах требовать уселения контроля за загрязнениями атмосферы и установления на предприятиях современного очистного оборудования. Добавим, что Красноярск - один из лидеров среди городов России по уровню фактического загрязнения воздуха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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