Красноярцев возмутила реклама кофейни на Мира, изуродовавшая новую брусчатку

СЕГОДНЯ 04:47 2019-06-25T04:47:02+03:00

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Служба городовых теперь будет разбираться с владельцем кафе, который разместил на тротуарной плитке на Мира трафаретную рекламу. Вопрос подняла архитектор одной из красноярских компаний Анастасия Шарыпова. Увидев на брусчатке рекламу, выполненную в форме кофейного стаканчика и приглашающую в кафе, расположенном в 50 метрах, она обратилась к владельцу. Сначала попыталась убедить его, что реклама непозволительна и уродует город. Кроме того, она незаконна и может расцениваться как акт вандализма. Но мужчина не только не убрал рекламу, он сделал ее ярче, хотя пообещал смыть.

- Ему совершенно безразлично, что город потратил много сил, времени и денег чтобы проспект Мира стал таким, как сейчас, - считает Шарыпова. - С ужасом жду, что другие предприниматели с возгласом «А что, так можно было?!» примутся за дело.

Городовые составляют на мужчину материалы об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU