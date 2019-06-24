Ничего святого: врач красноярского онкодиспансера навязывала пациентам дорогие и ненужные лекарства

СЕГОДНЯ 17:54 2019-06-24T17:54:59+03:00

И она пойдет под суд за мошенничество

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Следователи установили, что врач красноярского клинического онкологического диспансера им. А.И. Крыжановского, уверяла онкобольных в том, что им помогут дорогие лекарства и медицинские процедуры, которые на самом деле были не нужны.

Всего в уголовном деле 9 эпизодов на сумму 294 тысячи рублей.

Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением передано в Советский районный суд. Максимальное наказание, которое грозит женщине, — 6 лет лишения свободы и штраф.

О моральной стороне дела говорить сложно. Врачи довольно часто намекают или прямо говорят пациентам, что хотели бы получить «благодарность» за свою работу, но чтобы наживаться на онкобольных, которые хватаются за любую соломинку, верят каждому слову врача и готовы отдать последнее, - это уже чересчур.

Кстати, жалобы на этого онколога все же были, но в самом онкодиспнасере истину установить не смогли: слова пациента были против слов врача. И только следователям удалось найти доказательства и обвинить недобросовестного доктора в мошенничестве.

ИСТОЧНИК KP.RU