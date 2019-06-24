2019-06-24T17:15:40+03:00
Общество

В Красноярске сотрудники полиции пересели на велосипеды

Так удобнее патрулировать места отдых красноярцев
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото сайта ГУ МВД России по Красноярскому краю.Фото сайта ГУ МВД России по Красноярскому краю.
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Сотрудники полиции на велосипедах будут следить за соблюдением порядка на территории эко-парка «Гремячая грива», а это большая территория, на которой расположены тропы для прогулок, велосипедные дорожки, спортивные павильоны, игровые площадки.С помощью двухколесного транспорта стражи порядка будут мобильнее, поскольку велосипед позволяет патрулировать пешеходные зоны, где неэффективно ходить пешком, а также нельзя проехать на машине.

«Гремячая грива» стала третьей площадкой города, где появился полицейский велопатруль.

Еще они работают на острове Татышев и левобережной набережной Енисея.

Напомним, первый полицейский веловзвод появился летом 2017 года на острове Татышев. 10 сотрудников посменно выходят на службу. Сейчас в их распоряжении уже 6 велосипедов. Сотрудники полиции также пользуются мотоциклами - в городских пробках это самый мобильный вид трансопрта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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